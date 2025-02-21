Şampiyonluk kutlamalarına sosyal medya paylaşımları ile devam eden Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir, dünkü paylaşımında takımlarını tebrik etmeyenlere sitem etti. Sungurlu Belediyespor’un şampiyonluğunu sadece Ahlatcı Çorum FK’nın kutladığını ifade eden Özdemir, Çorum FK dışında Çorum’da hiçbir STK’lardan, kulüplerden ve Çorum’un önde gelen isimlerinden tebrik mesajının gelmediğine dikkat çekti.

Şampiyon olarak yanlış bir şey mi yaptık diyen Özdemir, “Sungurlu Belediyespor olarak gerek 1.Lig’de, gerekse diğer platformlarda Çorum temsilcisi diye adımız geçiyor. Ancak şampiyon olduk Çorum’da bizim şampiyonluğumuz sahiplenilmedi” ifadelerine yer verdi.

Özdemir’in bu paylaşımının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü günlerde sonra Sungurlu Belediyespor’u tebrike den bir mesaj yayımladı.