Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından Çorum’da ortaklaşa düzenlenecek olan Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası’nın kura çekimi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kura çekimine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Turnuva Komite Başkanları Ali Haydar Teke, Fatih Saltan, Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal ve takım temsilcileri katıldı.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada turnuvaya katılan takımlara başarılar dilerken, turnuvanın ne şekilde olması yönünde takım temsilcilerinin görüşüne başvurdu. Çoğunluk lig usulü şeklinde oynanması yönünde fikir beyan etmesinin ardından, Demirkıran turnuvanın 6’şar takımlı 4 grupta oynanmasına karar verdi.

24 takım ile rekor bir katılımın olduğu turnuvanın başlama tarihi ise 26 Şubat Çarşamba günü olarak açıklandı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takımın çeyrek finale yükseleceği de belirtildi.

Daha sonra takım temsilcileri tarafından çekilen kura ile A grubunda Çorum Milli Eğitim, Oğuzlar 77, Sungurlu Gençlikspor, Parlayan Yıldızlar, Dodurga Fireball ve Filenin Yıldızları, B grubunda Mecitözü Kamugücü, Alaca Voleybol, Sungurlu Yurt Kur, Aile Sosyal Hizmetleri, İskilip Kız Yurdu ve Sungurlu Voleybol, C grubunda Tarım İl Müdürlüğü, AKP Kadın Kolları, İskilip Yurt Güvenlik, Filede Şifa, Mecitözü Gençlikspor, Çorum Gençlikspor, D grubunda ise Ortaköy Gençlikspor, Osmancık Ada, Dodurga Karasuno, Çorum Barosu, İskilip Yurt Rüya ve Çorum Gençlik Merkezi takımları yer aldı.