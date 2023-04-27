Aşırı yağışlardan dolayı tahılda görünen pas ve septoria hastalıklarına karşı çiftçileri uyaran Özdemir, “Septorya; Küçük, düzensiz, kızıl-kahverengi lekeler şeklinde başlar. Önlem alınmaması halinde lekeler büyür, birleşir ve tüm yaprağı kaplar. Hastalık ilk olarak alt yapraklarda meydana gelir. Yayılma hızı çevre koşullarına ve çeşidin dayanıklılığına göre değişir. Kardeşlenme başlangıcından itibaren yağışların uzaması septorya zararını artırır. Özellikle buğdayı etkileyen septorya fungusunun neden olduğu bu hastlık arpa, tritikale ve çavdarı da etkileyebilir” dedi.

Bu hastalıklarla ilgili yapılacak mücadele konusunda da bilgi veren Özdemir, şunları söyledi:

“Uzun süreli yağış ve sis olan bölgelerde daha dayanıklı çeşitler seçilmelidir.

-Çeşit özellikleri de göz önünde bulundurulmak kaydıyla geç ekim yapılarak septoryanın şiddedi düşürülebilir.

Ekim nöbeti uygulanabilir. (Bir yıl nadas veya sulanan ürün yetiştiriciliği olacak şekilde) Sık ekim yapılmamalıdır. Azotlu gübrelerin aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Yeşil aksamın ilaçlanmasıyla mümkündür. Çeşidin hassasiyetine, hastalığın gelişimine ve iklim durumuna göre 2. İlaçlama gerekebilir.” (Haber Merkezi)