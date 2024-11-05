Sungurlu İlçe Özel İdare Konferans Salonu’nda gençlerin katılımı ile düzenlenen kongreye, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ve partililer iştirak etti.

AK Parti İl Başkanı Günay, “Görevi devreden önceki Gençlik Kolları Başkanımız Gökhan Kalınsazlıoğlu ve yönetimine teşkilatımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, yeni seçilen Sungurlu Gençlik Kolları Başkanımız Alaaddin Enes Özdemir ve yönetimini tebrik eder görevlerinde muvaffakiyetler dilerim” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ