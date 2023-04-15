Firma yönetici ve personellerinin bir araya geldiği iftar yemeğine AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Zübeyir Tuncel, AK Parti Çorum Milletvekili Adayları Av. Yusuf Ahlatcı, Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, Çorum Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Burak Küçükbenli, TSO Meclis üyesi Ziya Ayyıldız, Av. Erkut Özçetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

İftarın ardından bir teşekkür konuşması yaparak şirket sahipleri Bekir ve Fatih Özçelik kardeşlere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, üreten ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayicilere ve çalışanlara ayrı ayrı teşekkür etti.

Milletvekili Adayları Av. Yusuf Ahlatcı, Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu da, Yakupoğulları Özçelik Metal’in deprem bölgesinin yaralarının sarılması için konteyner üretiminde gösterdikleri olağanüstü çaba ve gayretleri için kendilerine minnettar olduklarını dile getirdiler.

Yakupoğulları Özçelik Metal Sahipleri Bekir ve Fatih Özçelik kardeşler ise, iftara katılan şirket personelleri ve misafirlerine teşekkür ederek, “Yüce Allah birliğimizi ve beraberliğimizi ve ağzımızın tadını bozmasın. Ramazan ayı paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyoruz” dediler.

İftar programı konuşmaların ardından çekinilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)