Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Karalargüney Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve uzun yıllar Ankara’da restoran sektöründe hizmet veren Eryaşar, Özbeyler İskender markasını 1998 yılında Çorum’a kazandırarak, kentin gerçek İskender kebap lezzetiyle tanışmasına öncülük etti. Bu girişimiyle Çorum’un damak kültürüne önemli katkılar sunan Eryaşar, emeklilik dönemini yeniden Ankara’da geçirdi.

76 yaşında vefat eden Eryaşar’ın cenazesi dün öğle namazına müteakip Karalargüney Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi