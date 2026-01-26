Sungurlu’nun Çulhalı Köyü’nden, eski muhtarlardan Mustafa Karapçin’in dayısı; İrfan, İsmail, Şahin, Yılmaz ve merhum Dilaver Karapçin’in babaları; Mehmet Karapçin’in ağabeyi Kemal Karapçin vefat etti.

Kemal Karapçin’in vefatı, ailesi ve köy halkı başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Merhumun cenazesi bugün (26 Ocak 2026 Pazartesi günü) ikindi namazına müteakip, Sungurlu’nun Çulhalı Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi