Kent genelinde yer yer görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis, özellikle sabah erken saatlerde hissedildi.

Sisli havaya rağmen trafikte ve günlük yaşamda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla polis ekipleri kent genelinde denetim ve kontrollerini artırdı.

Yetkililer, özellikle şehirler arası yollarda seyreden sürücülerin dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

Havanın ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.