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Trabzonspor'un yıllardır başarılarıyla herkesin bildiği, saygı duyulması gereken bir camia olduğunu ifade eden Özbalta, şunları söyledi:

"Abdullah hocanın da gelmesiyle pozitif oyun, iyi oyuna evrilme ve son maçta yaşadıkları talihsizlik vardı. Biz de 3 günde çalışmalar yaparak buraya geldik. 1-0'dan sonra beraberliği yakaladık ama erken tekrar gol yedik. Bu süre açılsaydı daha farklı olabilirdi. Ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan gollerimiz var. Bir kaç tane gol denememiz oldu ama sonucunda oyuncularımın performansı beni memnun etti. Pozitif oyunu çirkinleştirmeden oynadık. Az süre alan, sakatlıktan dönen oyuncularımız için forma şansı oldu. Abdullah hoca ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum."