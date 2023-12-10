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Trendyol 1. Lig 15. haftasında Erzurumspor FK karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıklama yapan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, son haftalarda alınan galibiyetlerin hem kendi gelişimleri, hem takımın gelişimi hem de taraftarların mutluluğu açısından önemli olduğunu açıkladı.

Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Trabzonspor ile karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Özbalta, “Bu tür maçlar biraz can sıkabilir. Çünkü karşınızda Trabzonspor var. İki yıl önce şampiyon olmuş bir takım, kulübü söylemeye gerek yok. O maçta bizim geldiğimiz andan itibaren az süre alan futbolcularımız, sakatlıktan çıkan, cezalı arkadaşlara şans verdik. Onlarda bizi mutlu ettiler. Fiziksel yorgunluk olmasa da zihinsel olarak o maçın bazı artçılarını bu tarz maçlarda görebiliyorsunuz. Oyuna başladığımızda bu bizim dikkatimizi çekti. Ama yediğimiz golün devamında beraberliği yakaladık. Erzurumspor’da Süper Lig kariyeri olan 6-8 oyuncusu var. Hem arkadaşlıkları ve uyumları iyi hem de pozisyon almada ciddi becerileri var. O anlamda zorlanabileceğimizi düşündük. Merkezi kapatan, 5’li savunma ile oynayan bir takım. Ama ilk yarının sonuna doğru çalıştığımız bir organizasyondan gelen gol hem moral hem motivasyon açısından bizi ve maçı farklı noktalara getirdi” dedi.