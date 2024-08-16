Pazar günü sahasında İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak olan Ahlatcı Çorum FK, önceki gün yaptığı antrenmanla bu kritik maçın hazırlıklarını sürdürdü. Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleşen antrenman öncesi Teknik Direktör Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu. Sezona kötü bir başlangıç yaptıkları için üzgün olduklarını ifade eden Özbalta, bu şehre karşı bir sorumlulukları olduğunu belirterek ellerinden gelenin en iyisini yaparak Çorum FK’yı hak ettikleri yere taşıyacaklarını ifade etti. Ümraniyespor maçının ardından teknik ekiple karşılaşmanın analizini yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Yaptığımız analiz sonunda futbolcularımız maç esnasında yapılması gerekenlerinin çoğunu doğru ama eksik yaptığını gözlemledik. Geçen sezon ise sezona galibiyetle başlayıp ikinci maçı da kaybetmiştik. Sezon için inişler ve çıkışlar olacaktır. Biz Ümraniyespor maçından gereken dersleri çıkarıp gelişim sürecine devam edeceğiz. Şimdi önümüzde Karagümrük maçı var. Bu maça da sıkı bir şekilde hazırlandık. Teknik ekibimle birlikte analizimizi yaptık. Pazar günü taraftarımızın desteğini arkamıza alarak bu kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz” dedi.

İŞ AHLAKI OLAN

OYUNCULAR

ALMAYA ÇALIŞIYORUZ

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Serkan Özbalta, “Takımdaki kimyayı bozmayacak, iş ahlakı olan ve Çorum şehrini benimseyecek arkadaşları aramıza katmaya çalışıyoruz. Şu anda oynayan arkadaşlarımız belki nöbet değişimi yapacak, belki devam edecek. Takımın içindeki bütün oyuncularımızın rekabete girecek arkadaş grubunun oluşması, işin güzel tarafı. Rekabet olmadığı zaman kimse gelişim gösteremiyor. Kulüp çok uğraşıyor, titizlikle davranıyor, mali kaynak akışı gerekiyor. İkisi paralel gitmek zorunda olan bir süreç geçiriyoruz. Bazen kötü anlar yaşayabiliriz. Ailede de olur bunlar, biz bir aileyiz. Yaşadığımız kaybı, bazı ufak tefek aksaklıkları bir tarafa bırakıp pazar günkü müsabakaya odaklanıp, inşallah tribüne gelen seyircilerimizi mutlu göndermeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZ

HER ZAMAN

YANIMIZDA

Karagümrük karşısında en büyük güçlerinin taraftar olduğuna bir kez daha vurgu yapan deneyimli teknik adam, “ Geçen hafta taraftarı üzdük. Gerçekten bu şehirde ben ve ekibim bizi çok güzel ağırlıyorlar. taraftarlar bizi bağrına bastı ki bunu sizlere de söylüyorlardır. Hani bunu artık şey gibi söylemiyorum. doğal kalbimden geleni söylüyorum. Yediden yetmişe gerçekten bizi seviyorlar. Yani Çorum'da sonuçta biz de buraya yerleştik. Sahaya çıktığımızda zaman zaman indiğimizde gören çoğu insanın bize söyledikleri bizi çok gururlandırıyor. Harbiden sorumluluğumuz çok artıyor ki bizim fıtratımızda da yapımızda da bu var. İnsanlar bize ilgi gösterdiğinde yaptığımız işin değerine vardığında bizim o insanlara karşı sorumluluğumuz inanın katbekat artıyor.

Bu şehre Karşı bir sorumluluğumuz var. Bizi buraya geçen sene davet ettiler. Teveccüh gösterdiler. Bizi kabul ettiler. İçlerine aldılar. Yönetim kurulu, şehir, taraftar sizler. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Evelallah onlardan isteğim asla bu takımdan geri durmasınlar. Geçen sene de söyledim biliyorlar. Kızacaklar. Ekran başında Geçen sene de kızmadılar mı? Ekran başında kızacaklar. Sahaya tribüne geldikleri zaman kızacaklar. Ama o kızmaları kendi kardeşlerine kızdıkları gibi, kendi evlatlarına kızdıkları gibi dönüp de onların iyiliğini isteyen anne baba gibi ebeveynler gibi davranmalarını ve sonuna kadar desteklemelerini istiyorum. Ben Çorum şehrinde bunu gördüm Bize kızacaklar, bazen kırılacaklar ama asla kötü günümüzde bizi yalnız bırakmayacaklar. O anlamda çok razıyım şehirden, taraftarlardan. Pazar günü de maksimum da doldurabildikleri kadar stadı doldurup bunu göstermelerini istiyorum” dedi.