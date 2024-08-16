Ahlatcı Çorum FK’nın eski futbolcularından Serkan Yavuz, yeni sezon için 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Kepezspor’a transfer oldu.

Antalya temsilcisi ile sözleşme imzalayan 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu, geçen sezona Ahlatcı Çorum FK’da başlarken, 2 maçta oynadıktan sonra 2.Lig ekibi Ankaraspor’a transfer oldu. Deneyimli savunma oyuncusu devre arasında ise Iğdır FK’ya geçti.

Geçtiğimiz günlerd Ahlatcı Çorum FK’nın eski sol beklerinden Ferdi Konak da Kepezspor’a transfer olmuştu.