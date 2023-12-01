Konuşmasına galibiyeti Filistinlilere armağan ediyorum diyerek başlayan genç teknik adam, “Takım olarak Filistin’in yanındayız. Orada yaşananlar çok üzücü. Bu bir futbol müsabakası onlara armağan edilir mi bilmiyorum ama en azından yanlarından olduğumuzu hissederler belki. Bu galibiyeti Filistinlilere armağan ediyorum." dedi.
Hemen hemen denk puanlardaki iki takımın mücadele ettiğini anlatan Özbalta, "Bu şekilde devam etmek durumundayız. Son iki haftada kazanmak çok güzel ama bunun yanında yenilmeden atılan goller bizi çok sevindiriyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Takım savunmasına ve hücuma önem veriyoruz. İkisini bir arada yapmak istiyoruz. Bu bir maraton ve bu maratonun sonunda Çorum FK güzel bir yerde bitirecek diye ciddi umutlarım var." ifadelerini kullandı.