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Konuşmasına galibiyeti Filistinlilere armağan ediyorum diyerek başlayan genç teknik adam, “Takım olarak Filistin’in yanındayız. Orada yaşananlar çok üzücü. Bu bir futbol müsabakası onlara armağan edilir mi bilmiyorum ama en azından yanlarından olduğumuzu hissederler belki. Bu galibiyeti Filistinlilere armağan ediyorum." dedi.