Bandırmaspor ile oynanacak 3.hafta maçı öncesi Teknik Direktör Serkan Özbalta kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. İlk iki haftada istenilen sonuçları alamadıkları için üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, Ümraniyespor maçında kırılma anlarını doğru yönetemediklerini itiraf etti. Önemli pozisyonlar bulmalarına rağmen farklı bir sonuçla Ümraniye maçını kaybettiklerini belirten Özbalta, "Ümraniye maçında olduğu gibi Karagümrük maçına da önemli eksikliklerle çıktık. Maçın başında golü bulduk. İkinci golü bulmak için de önemli pozisyonlar bulduk. Bir golümüz de VAR'dan döndü. İkinci yarının 55.dakikasına kadar yine iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0'ı bulsaydık maçın hikâyesi çok farklı olacaktı. Ancak olmadı. Oyuncularım skoru koruma çabası içerisine girince kalemizde pozisyonlar vermeye başladık. Sonra üst üste yediğimiz gollerle skor bir anda 2-1'e geldi. Rakibimizin oyuncu değişiklikleri ve fiziksel üstünlükleri oyuna etki etti. Bu dakikadan sonra takımımızdaki eksiklikler gün yüzüne çıktı. Oyuna bir türlü ağırlığımızı koyamadık. Sonrasında bir gol bulmamıza rağmen maalesef 2 puan kaybetmiştik olduk.

Bu iki maçta şunu gördük ki orta sahada top tutmamız gerekiyor. Oyunu ileriye hızlı taşımamız gerekiyor. Yeni transferimiz Avounou Karagümrük maçına 15 günlük antrenman ile çıktı. Hazır değil şuan.

Biz Türk insanı olarak duygularımızı çok yoğun yaşıyoruz. Bizim yapımızda var. Bir müsabaka kazanınca inanılmaz coşarız. Bir maç kaybedince de dünya başımıza yıkılır sanki. Biraz soğukkanlı olmak lazım. Biz sakin olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız bizi sakin görünce oyuna daha iyi katılabiliyor. Bu dönem kamp döneminde yaşadığımız eksikliği giderdiğimiz bir dönem olarak düşünün. Biz bu dönemde bu açığı kapatıyoruz. Önümüzde milli ara var. Bu arada yüklemeleri de yapacağız" dedi.

BANDIRMA MAÇINDAN

OLDUKÇA UMUTLUYUM

Ümraniyespor ve Karagümrük maçını geride bıraktıklarını şimdi önlerinden iki haftada 6 puan toplamış bir takımla karşı karşıya geleceklerini belirten Özbalta, "Bandırmaspor bildiğiniz üzere geçen hafta 3 puanı son dakikada aldılar. Bizim maç öncesi oldukça moralliler. Bizim maça da daha iyi konsantre olacaklarını düşünüyorum. Bizim maça seyircileri de daha fazla gelecektir. Bu tarz maçlarda tepki vermemiz gerekiyor. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Artık günümüzde mücadele etmezsen çok zor anlar yaşarsınız. İştah olmalı. Maçı kazanmak adına hırs olmalı.

Bizim ligde özellikle en az rakibin kadar mücadele etmelisin ki maçı kazanabilesin. Ben Bandırmaspor maçından açıkça umutluyum. Son antrenmanlarda takım savunması adına çalışmalara ağırlık yaptık. Gol yolunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Savunmada biraz sıkıntılarımız var bunun üzerine de sıkı bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

VİTESİ YAVAŞ ARTTIRIYORUZ

Sezon başlarında fiziksel anlamda hazır olmamanın gayet normal olduğunun da altını çizen deneyimli teknik adam, "Bizde bu sıkıntıyı yaşıyoruz şuan. Atakan, Thomas ve Geraldo gibi oyuncularımız bilindiği üzere sezon başında aramıza katılamadılar. Bu gibi etkenler malum takımı komple etkiliyor. Bu oyuncuların yanı sıra yeni transferlerimizde aramıza geç katıldı. Biz maç maç bu eksiklileri gidererek ilerleyen haftalara daha hazır hale geleceğiz ve istediğimiz sonuçları alacağız. Biz bu eksiklikleri daha çabuk gidermek adına çalışmalar yapmış olsaydık sakatlıklar verebilirdik. O yüzden vitesi yavaş yavaş arttırmak istiyoruz Biz bunu yaparken de bize gönül verenlerin sabırlı olmasını bekliyoruz. İnşallah milli ara ile birlikte fiziksel anlamda istediğimiz seviyeye geleceğiz" dedi.

3 FUTBOLCU

HASTA HASTA

OYNADI

Açıklamasının devamında Atakan Akkaynak, Erkan Kaş ve Kaptan Ferhat'ın Karagümrük maçına hasta hasta çıktıklarını da belirten, deneyimli teknik adam maçın 25-30 dakikası gibi Atakan'ın karnının ciddi şekilde ağrıdığını söyledi. Bu oyuncularımı da bu fedakârlıklarından dolayı ayrıca kutluyorum" dedi.

4-5 TRANSFER

YAPACAĞIZ

Toplantının son bölümünde transfere de değinen Özbalta, 2 tane kanat oyuncusuna ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu oyunculardan birinin kalburüstü bir isim olması gerektiğini, diğerinin ise onu tamamlayacak zaman zaman o oyuncuyu zorlayacak çapta bir isim olması gerektiğine dikkat çekti. Orta saha konusunda da arayışlarının olduğunu belirten Serkan Özbalta, "Bu transferimizin ise ekstrem bir isim olmasına gerek yok. Maçın son bölümlerinde oyuna girip. Oyunu tutacak. Fiziği ile rakiplerine üstünlük kuracak atletik özellikli bir orta saha oyuncusu istedik yönetimden. Ancak Atakan Cangöz de bu çapta bir oyuncu. Sakatlığını atlatıp bir an önce hazır olarak dönerse bu açığı Atakan ile kapatabiliriz. Bu 3 oyuncunun yanı sıra bir tane bek oynayan bir de kaleci transferimiz söz konusu şuan için. Yönetimimizde bu transferleri bir an önce takıma kazandırmak için çalışıyor. Bu transferlerin tamamlanması ve sakat oyuncuların dönmesi ile birlikte zirveyi zorlayan bir takım olacağımızdan şüphem yok" şeklinde konuştu.

Editör: RIFAT KARA