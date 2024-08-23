Ahlatcı Çorum FK'nın geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nün altyapısından kadrosuna kattığı 16 yaşındaki golcü futbolcu Hasan Ege Akdoğan'ın lisansının çıkartılmasına engel sorun çözüme kavuşturuldu.

Başkan Oğuzhan Yalçın, sorunun çözümü ile bizzat ilgilenirken, Başkent ekibinden gerekli evrak alındı. 2008 doğumlu olan Hasan Ege Akdoğan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Milli oyuncu, profesyonelliğe Ahlatcı Çorum FK'da adım atmış oldu.

MİLLİ FORMA İLE 5 GOL

U14, U16 ve U17 milli takımlarında toplam 13 kez forma giyip 5 gol atan Hasan Ege, akademi liglerinde ise toplamda 61 karşılaşmaya çıktı ve 50 gol kaydetti.

TFF verilerine göre Hasan Ege'nin Ahlatcı Çorum FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Editör: HABER MERKEZİ