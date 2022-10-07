Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın son günlerde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamaları olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Sayın başkan diyor ki arsanız 2.500 metrekare ve üzeri ise binalarınıza depreme dayanıksız olduğu raporu aldınız ve kentsel dönüşüm kararı vermişseniz belediyemize başvurunuz ve biz de size yardımcı olabilmek adına inşaat alanında emsalde yüzde 20 artış yapalım. Bu açıklama olumlu mudur? Evet olumludur. Değerli Çorum halkı; tarihe not düşmek açısından birkaç cümle ile bugünlere nasıl gelindi anlatmak istiyorum.

Belediye Meclis Üyesi seçilmeden önce, 64 dairelik bir sitenin yöneticisi olarak bizden önceki belediye yetkilileriyle görüşmeler yaptım. Zamanın imar komisyonu başkanı ve üyeleri ile zamanın imar müdürü ve zamanın belediye başkan yardımcısı ile. Onlardan tek isteğimiz kentsel dönüşüm yaparken belediye olarak bizlere yardımcı olmaları idi. Bunun için CİMER ve Belediye’ye dilekçeler vermemize rağmen zamanın yöneticileri bizlere yardımcı olmadılar.

Allah nasip etti bir sonraki dönem Belediye Meclis üyesi seçildim. Sayın Belediye Başkanımızdan randevu aldım ve yaklaşık 25-30 apartman ve site yöneticisi ile birlikte görüşmeye gittik. Yönetici arkadaşlar kentsel dönüşüm ile ilgili istek ve düşüncelerini Sayın başkana ilettiler. İlerleyen zamanlarda Sayın Başkan ve ekibiyle 3-5 tane apartman ve sitede incelemelerde bulunduk. İncelediğimiz yerlerde görüldü ki belediye işin içine girmeden kentsel dönüşüm oldukça zor. Daha sonraları mahallelerden de gelen istekler doğrultusunda bu konudan kaçılamayacağını anladı ve bazı şartlar sağlandıktan sonra emsal artışı verilmesine karar verdi.

Günün sonunda yaklaşık 5-6 yıldır ben ve arkadaşlarımın verdiği mücadelenin sonucunda Çorum Belediyesi yöneticilerinin aldığı bu kararı olumlu buluyor ve CHP Meclis grubu olarak destekliyoruz.” (Nurdan AKBAŞ)

