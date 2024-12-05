Kırmızı-siyahlı takım, saat 10.30’da yaptığı antrenmanla maçın Çorum’daki hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, saat 17.00’de İzmir’e kalkacak uçağa binmek üzere Ankara’ya hareket ederken, sarı kart cezalısı Atakan Akkaynak’ın yanı sıra tedavileri süren Ahmet Said, Loick Landre, Durel Avounou ve Mehdi Boudjemaa kadroda yer almıyor.

7 Nisan’da Kocaelispor’la oynanan maçta çapraz bağlarından sakatlanan Ozan Sol’un bu sezon ilk kez yer aldığı kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ferhat Yazgan, Zargo Toure, Hasan Hüseyin Akınay, Mahmut Eren Güler, Mehmet Tayfun Dingil, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, İbrahim Taha Reçber, Atakan Cangöz, Tunahan Ergül, Mustafa Emre Yalçınkaya, Burak Süleyman, Ozan Sol, Amar Catıc, Eren Karadağ, Geraldo, Kabongo Kasongo, Hasan Ege Akdoğan, Ahmethan Köse ve Thomas Verheydt.