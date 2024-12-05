Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Pendikspor, Brezilyalı golcü Sandro Lima ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Sandro Lima arasında yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Manisa FK formasıyla Ahlatcı Çorum FK’ya 3 gol atan Sandro Lima bu sezon Pendikspor formasıyla 12 lig maçında 820 dakika süre alırken, 1 gol atıp 1 asist yaptı. Sambacı, Ayvalıkgücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında ise 59 dakika süre aldı.