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Maça yedek kulübesinde başlayan Ozan, 57.dakikada Ahmet İlhan’ın yerine oyuna dahil olurken, 64.dakikada, soldan ceza sahasına girdi, Üzeyir’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Eski takımına karşı penaltı vuruşunu gole çeviren Ozan Sol, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü kaydetti. Ligdeki son golünü 2021-2022 Sezonunda, Sakaryaspor formasıyla, 20 Mart 2022’de Adıyaman FK’ya atan Ozan, 561 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Ozan Sol’un Bodrum FK’ya attığı gol 1.Lig’deki üçüncü, profesyonel futbolculuk kariyerindeki 99.gol olarak da kayıtlara geçti. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 gol daha atarsa yüzler kulübüne adını yazdıracak.