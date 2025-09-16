10 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybeden Çorumlu halk ozanı Meftuni Topçu, aramızdan ayrılışının birinci yılında Ankara’da düzenlenecek özel bir gecede anılacak.

Program yarın (17 Eylül 2025 Çarşamba günü) saat 17.00’de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak.

Etkinlik, Ozan-Der, An-Der, ÇKS Toy-Der, Aşık Veysel Derneği, Türkmen Ozanlar Derneği, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu ve Ankara Kuşsaray Dayanışma Derneğinin katkılarıyla düzenlenecek.

Geceye Ozan Meftuni’nin sanatçı dostlarından Dertli Divani, Aşık Gülabi, Lütfü Gültekin, Emre Gültekin, Malabika Brahma, Eren Üren, Hüsnü İyidoğan, Sezer Aslan, Ozan Sefil, Aşık Arabali, Erdoğan Çördük, Mehmet Kundak, Efdal Petek ve eşi Güzin Şeker Topçu katılacak. Programın sunuculuğunu ise Yasemin Karameşe üstlenecek.

Etkinlikte ayrıca, Deniz Karameşe’nin derlediği Şey Kitap yayınlarından çıkan “Ozan Meftuni – Yaşamı ve Şiirleri” adlı kitabın tanıtımı yapılacak. Kitaptan elde edilecek gelir, öğrencilere katkı sağlamak amacıyla Ankara Kuşsaray Dayanışma Derneği Eğitim Fonuna aktarılacak.

Konser, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ