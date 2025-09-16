Çorum merkeze bağlı Eşençay Köyü’nden, merhum Arap Işıtır’ın eşi, Bilal, Satılmış ve Erdal Işıtır ile Güldane Türeli’nin annesi Şehriban Işıtır vefat etti.

Sefa Gürlek’in de teyzesi olan Şehriban Işıtır’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Eşençay Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi