Ünlü sanatçı Cevdet Bağca, 19 Eylül 2025 Cuma günü ilimize gelecek.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda saat 20.30'da türkü dostlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçı Cevdet Bağca, sevilen eserlerini seslendirecek.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon Genel Sanat Yönetmeni Caner Ergan tarafından organize edilen konserin biletlerini Gazi Caddesi üzeri Halkbank karşısında bulunan Erdem Optik’ten temin edilebilecek.

Etkinlik veya biletler hakkında bilgi almak isteyenler ise 0 549 251 33 06 nolu telefonu arayabilecek.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR