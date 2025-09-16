Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanlığı, olağan il kongresi için hazırlıklarını tamamladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 13.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek kongreye katılacak.

BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, kongre öncesi yaptığı yazılı açıklamada tüm Çorum halkını birlik ve kardeşlik duygusuyla düzenlenecek bu önemli buluşmaya davet etti.

İl Başkanı Yandım, kongreye ilişkin davet mesajında şu ifadeleri kullandı: “Değerli hemşehrilerim; Genel Başkanım Sayın Mustafa Destici beyin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Olağan İl Kongremize davetlisiniz. Büyük Birlik Partisi BBP Çorum İl Başkanlığı olarak hemşehrilerimizi bu heyecanı bizimle paylaşmaya bekliyoruz.”

BBP İl Başkanlığı Çorum halkının güçlü katılımıyla kongrede birlik ve beraberlik mesajı vermeyi hedefliyor.

Muhabir: Haber Merkezi