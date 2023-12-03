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Son hafta maçında en yakın rakibi Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olan Mimar Sinanspor'da futbolcular şampiyonluğu oyun havası ile kutladılar.

Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Mimar Sinan'lı genç futbolcular kupa töreni öncesi müzikler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı. Tribünde kendilerini izlemeye gelen arkadaşların sahaya inmesi ile birlikte oyun havası oynayan genç futbolcular antrenörleri Fatih Serkan Temizkan'ı da omuzlara alarak "Şampiyon Mimar Sinan" sloganları attılar.

