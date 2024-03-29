AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Çorum İl Başkan Yardımcısı Aylin Alveren Özen, partiden ayrılanların karalama kampanyası yürüttüklerini, milletin bu seçimde de taklitlerine değil aslına oy vereceğini belirterek, partisinin, merhum Necmettin Erbakan’ın bütün hayallerini gerçekleştirdiğini savundu.

Coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum’dan memnun ayrıldığını anlatan Aylin Alveren Özen, “Sayın Cumhurbaşkanımız, rahmetli Necmettin Erbakan’ın tüm projelerini hayata geçirmiş, ülkemize çağ atlatmıştır. Ayasofya’nın ibadete açılması, Taksim’e cami yapılması, milli teknolojinin geliştirilmesi ve ülkemizin savunma sanayiinde dünyanın sayılı devletlerinden biri haline gelmesi bunlardan bazılarıdır. Bunlar Erbakan Hoca’nın hayalleri değil miydi?” ifadesini kullandı.

KOLTUK SEVDASI OLANLAR KARALAMA KAMPANYASI AÇTI

14 Mayıs’ta yapılan milletvekili seçimlerinde ve 31 Mart yerel seçimlerinde listelerde yer alamayan bazı kişilerin AK Parti’den istifa ederek başka partilere geçtiğini ya da Ak Parti aleyhine kara propaganda yaptıklarını belirten İl Başkan Yardımcısı Aylin Alveren Özen, AK Parti Çorum İl Başkanlığı olarak ilk günden itibaren sahada çalışmaya başladıklarını ve büyük bir çaba gösterdiklerini vurgulayarak, “Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşam şartları zorlaştı. Bu durumu istismar ederek oylarımızı bölmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Bu parti, ne sadece milletvekillerinin, il, ilçe başkanlarının, belediye başkanlarının, ne de parti teşkilatlarında görev üstlenenlerin partisidir. Bu parti hepimizin partisidir. Ülkemizi içinde bulunduğu zor şartlardan, yine partimiz çıkaracaktır. Yeter ki birlik olalım, hep birlikte Türkiye olalım, hep birlikte Çorum olalım.” dedi.