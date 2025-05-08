Zabıta ekipleri son olarak, vatandaşların araçlarını park etmelerine engel olan materyallere karşı harekete geçti. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, özellikle ücretli otoparkların çevresine izinsiz olarak yerleştirilen duba, lastik ve beton bloklar kaldırıldı.

Kunduzhan 1. Sokak, Osmancık Caddesi, Kellegöz Camii civarı, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi çevresi, Emir Ahmet Camii yanı ve Fatih Blokları arkasında yapılan çalışmalara Zabıta Müdürü İrfan Göyhan da katıldı. Ekipler, kamuya açık alanlarda parkı engelleyen duba ve lastik gibi unsurları toplarken, vatandaşlara da bu tür uygulamaların yasak olduğu yönünde uyarılarda bulundu.

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizle birlikte, yol üzerlerine konulan ve araçların park etmesini engelleyen materyallerin kaldırılması konusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Özellikle ücretli otopark çevresi ve apartman önlerinde izinsiz olarak yerleştirilen dubalar, lastikler ve beton blokları önce tebliğ ederek, ardından imha edilmek üzere topluyoruz. Bu çalışmalarımız, şehirde düzeni sağlamak ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına kesintisiz devam edecek" dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR