Çorum’da da faaliyetlerini sürdüren Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı tarafından ilimizde 21. Abdal Musa Birlik, Dayanışma, Kurtuluş ve Şükür Lokması etkinliği düzenlenirken, ikinci cemevinin de açılışı gerçekleştirildi.

Çorum’un Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevi, bu yıl 21. kez Abdal Musa Birlik, Dayanışma, Kurtuluş ve Şükür Lokması etkinliğinde halkla buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz da katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Akoğlu, inancın şifa yönünü vurgulayarak, inanç sayesinde kişinin ruhsal ve fiziksel olarak iyileşebildiğini ifade etti ve Çorumluları vakıf çatısı altında buluşmaya davet etti.



DOĞAN’DAN BİRLİK

VE VİCDAN VURGUSU

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevleri Genel Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Erdal Doğan ise yaptığı konuşmada: “Vicdanını kaybeden insan, her şeyini kaybetmiştir” sözleriyle birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Abaza ve Çerkez tüm halkların bu vatanda kardeşçe yaşadığını vurgulayan Doğan, “Bu toplumu birbirine düşürmek isteyenlere Allah fırsat vermesin” dedi.

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Çanakkale’de 13 yaşında çocuklar şehit oldu. O çocuklar ‘Ben Türküm, Aleviyim, Sünniyim’ demedi; ‘Vatan’ dedi. Dinimiz insan, mezhebimiz vicdandır ilkesini yaşatmalıyız. Hepimiz bu devlete vergi veriyoruz, hep birlikte aynı hizmetten faydalanıyoruz. Kul hakkını gözeterek birbirimize saygı ve sevgiyle yaklaşmalıyız.”

PLAKETLER, NEFESLER

VE LOKMA PAYLAŞIMI

Programda, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın adına plaketler protokol üyelerine takdim edildi. Aşık Musa Yıldız, hafızasında taşıdığı eserlerle sahnede yer aldı ve okuduğu nefeslerle beğeni topladı. Ardından Aşık Veli Çal, Mustafa Çal ve Ali Rıza Düzgün Dede de nefesleriyle etkinliğe manevi bir atmosfer kazandırdı.

Program, lokma duası ile devam etti ve gelen canlara şükür lokmaları ikram edildi.

İKİNCİ CEMEVİ ŞUBESİ AÇILDI

Etkinliğin ardından Emek Caddesi’nde Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevi’nin ikinci şubesinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası cem ibadeti gerçekleştirildi. Ayrıca “Kapıları ardına kadar açık olan iki cemevi, tüm Çorum halkını kucaklamaya hazır” mesajı verildi.