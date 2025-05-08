Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çeşitli yerlerde uzun yıllar hizmet eden ve Ocak ayında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesiyle emekli olan teşkilatın başarılı ve sevilen isimlerinden Ali İhsan Göv, Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Ali İhsan Göv, hac farizasını yerine getirmek üzere yarın (9 Mayıs 2025 Cuma günü) ilimizden ayrılacağını vurguladı.

Vali Ali Çalgan kendisine ziyarette bulunan ay yıldızlı üniformayı şerefle taşıyarak ülkemiz ve aziz milletimize hizmet eden Ali İhsan Göv’e, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, kutsal yolculuğunun hayırlı olmasını diledi.

Editör: HABER MERKEZİ