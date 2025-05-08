Doç. Dr. Gülay Karakuş’un yürütücülüğünde gerçekleşen sergide, 46 öğrencinin özgün baskı teknikleriyle hazırladığı toplam 90 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Genç sanatçı adaylarının özgün baskı teknikleriyle hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Serginin açılış törenine Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pelin Avşar Karabaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını söyleyen Turhan Candan serginin 10 Mayıs’a kadar Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nde ziyarete açık olacağını dile getirdi.

Editör: SELDA FINDIK