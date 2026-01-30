Osmancık yolu Dutlu Dere mevkisi Dodurga–Oğuzlar yolu kavşağında yaklaşık 10 gün önce meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Köyde bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, U.A.(38) idaresindeki 01 AFH 005 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yolu bölen refüje ve trafik levhalarına çarptıktan sonra havalanarak yol kenarındaki şarampole savruldu.
Kazada sürücü ile araçta olarak bulunan G.A.39) yaralandı.
Kazayı gören köylüler olayın hemen ardından kaza yerine koşarak araçta bulunan yaralılara yardım etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı köyde bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.