CHP Çorum İl Başkanlığı’nda Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP PM Üyeleri Uğurcan İrak ve Nazan Yurttutan Güneysu, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerinin katılımıyla yarın yapılacak olan 86’ncı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi nedeniyle basın toplantısı düzenlendi.

CHP İl Başkanı Solmaz, Çorum’un tarihi bir güne hazırlandığını, Çorum açısından çok güzel bir haftasonu geçireceklerini belirterek Genel Başkanları Özgür Özel’in yarın umudu büyütmek, halkın sesini yükseltmek için ilimizde Çorumlularla buluşacağını, adaletsizliğe karşı adaleti, yoksulluğa karşı dayanışmayı, umutsuzluğa karşı halkın iradesinin haykırılacağı büyük buluşmada emeğin, gençliğin, kadınların, geleceğine sahip çıkan herkesin sesinin Abide Meydanı’nda yükseleceğini bildirdi.

Bu mitingin susmayanların, vazgeçmeyenlerin ve ülke bizim diyenlerin sesini duyuracağı, halkın iktidarına yürüyüşün güçlü bir adımının Çorum’dan atılması anlamına geleceğini ifade ederek millet iradesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkma kararlılıklarına da vurgu yapan Solmaz, tüm yurttaşları mitinge davet etti.

“Halkın sesi olmak, demokrasiye sahip çıkmak ve ortak geleceğimize birlikte sahip çıkmak için tüm hemşehrilerimizi 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 14.00’de Abide Meydanı’nda düzenlenecek mitinge katılmaya davet ediyoruz” diye konuşan Dinçer Solmaz, “Bu iktidar döneminde açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum olan, kendisinin haksızlığa uğramış olduğunu düşünen, toplumun tüm kesimlerine, memuruna, emeklisine, çiftçisine, gencine, yaşlısına, esnafına, kadınına seslenmek istiyorum. Gelin hep beraber meydanları dolduralım, değişimi Çorum’dan başlatalım” diye konuştu.

Çorumluların Genel Başkanları Özgür Özel’i hasret ve özlemle karşılayacağına inandığını ve bu kara düzene son vermek için tüm Çorumluların desteğini istediklerini de kaydeden İl Başkanı Solmaz; “Çorum buluşması bu iktidara karşı artık yeter diyeceği büyük bir buluşma olacaktır. Halkın iktidarı için değişim ve dönüşümün Çorum’da başladığını ortaya koyacağız. Mitingimizde Çorum’un ötelenmiş, görmezden gelen tüm sorunlarını da dile getireceğiz. Meydanımızda sesini duyurmak isteyen tüm Çorumluların alanıdır. Gelin birlikte olalım ve değişimi birlikte Çorum’dan başlatalım” dedi.

Toplantıda Çorum Milletvekili Tahtasız, PM Üyeleri İrak ve Güneysu da birer konuşma yaparak AKP’nin kalesi olarak görülen Çorum’da partilerinin birinci parti olduğunu, yarın yapılacak buluşmada bunun ortaya konulacağını dile getirerek tüm Çorumluları 86’ncı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine davet etti.