Alınan bilgiye göre Ayşe Aksu (79), eşi Yaşar Aksu ile birlikte ilçeye bağlı Kamil Köyün'de bulunan tarlaya gitti.
Karı-koca tarlada bulundukları esnada el freninin çekilmediği anlaşılan otomobil geri kaçarak Ayşe Aksu'nun üzerinden geçti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayşe Aksu'nun cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK