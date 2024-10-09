Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve TEM Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde yapılan uygulamalar sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda 12 adet uyuşturucu hap, ve sallama olarak tabir edilen kama bıçağı ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheliler Hakan Ö., Ramazan Ş. ve Samsun İlamat Masasınca “Şantaj” suçundan hakkında 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan aranan şahıs Bekir Ö. gözaltına alındı.

Bekir Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK