Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında okul bahçesinde sergilenen yerli ve milli silahlar büyük ilgi gördü.

Alaca İmam Hatip Ortaokulu'nda "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye'nin son yıllarda teknoloji ve savunma sanayiinde kat ettiği mesafe öğrencilere anlatıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ve sergi ise protokol üyelerinden tam not aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stantta da yerli ve milli silahlar ile teçhizatları sergilendi. Milli imkanlarla üretilen silahlar öğrenciler ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Programa, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan ve ilçe protokolü katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Arslan, yerli üretimin ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, "Alaca Belediyesi olarak eğitime, bilime ve gençlerimize yönelik yapılan her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler milli bilincin oluşması açısından son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı