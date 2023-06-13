Kaza, İskilip-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.T. yöntemindeki 19 KY 246 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi mevkiinde M.K. idaresindeki 06 BNC 282 plakalı minibüs ile çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan C.T. ve eşi H.T. itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi.