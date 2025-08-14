İskilip Belediye Başkanı Çizikci sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak: “Kıymetli hemşerilerim, benim adıma sizden herhangi bir şekilde, şahsen ya da telefonla para isteyenlere itibar etmeyiniz” dedi.

İsmail Çizikci, bu tür taleplerle karşılaşılması halinde hem belediyeye hem de polis birimlerine vakit kaybetmeden bilgi verilmesini istedi.

Başkan Çizikci, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi