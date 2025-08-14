Çorum Valisi Ali Çalgan ile beraberindeki heyet İskilip’te düzenlenen bir programın ardından dönüşte merkeze bağlı Cerit Köyü'nü ziyaret ederek, muhtar ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Vali Ali Çalgan, ziyaret sırasında Köy Muhtarı Metin Sözüdoğru ve vatandaşlarla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Muhtarlık köy konağında incelemelerde bulunan Vali Çalgan'ın, genel durum ve ihtiyaçlarla ilgili bilgi aldı. Vali Çalgan, köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, köy halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi