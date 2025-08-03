Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuya ait alanların izinsiz kullanımı ve yaya kaldırımlarının ticari faaliyetler amacıyla işgal edilmesi engelleniyor.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin temel hedefinin yaya güvenliğini sağlamak ve esnaflar arasında haksız rekabetin önüne geçmek olduğu vurgulandı. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehir düzenini korumak amacıyla, kaldırım ve kamuya açık alanların sadece amacına uygun şekilde kullanılması gerektiği belirtildi.

Zabıta ekipleri denetimler sırasında, iş yeri önü ve kaldırımları izinsiz şekilde masa, sandalye, tabela ya da ürünle işgal eden esnafa önce uyarıda bulundu. Ancak yapılan uyarılara rağmen kurallara aykırı davranışlarını sürdüren işletmeler hakkında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

Öte yandan ilçedeki marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlanırken tespit edilen ürünler raflardan kaldırılarak ilgili iş yerlerine yasal işlem uygulandı.Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğin ifade eden Zabıta ekipleri şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde Alo 153 Zabıta Hattı veya 0850 303 25 76 WhatsApp hattı üzerinden kendileri ile iletişime geçilebileceğini duyurdu.