Başkan İsmail Çizikci, İskilip OSB’nin 2026 Yılı Yatırım Programı’na alınması yönündeki taleplerini Bakan Mehmet Fatih Kacır’a iletti.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Çizikci, Bakan Kacır’ın İskilip OSB altyapı çalışmalarının yatırım programına dahil edilmesi konusunda destek sözü verdiğini belirtti.

İsmail Çizikci, “İlçemizin ekonomik kalkınması ve sanayileşme sürecinin hızlanması açısından bu destek çok kıymetli. Sayın Bakanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar da yer aldı.

İskilip Belediye Başkanı Çizikci, “İskilip’in öncelikli ihtiyaçları için hep birlikte güçlü bir duruş sergiledik. İlçemizi sanayi ile büyütmekte kararlıyız. Üretime dayalı kalkınma modelini hayata geçirmek adına bu adımı son derece önemli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi