B.A. yönetimindeki 05 ACH 329 plakalı otomobil, Samsun-Çorum yolu Toptepe Doruk mevkisinde aynı yönde seyreden A.G. idaresindeki 34 FKN 978 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki A.G.(81), H.G.(81), Z.S.G. (14), B.G.(3), H.G. (6), T.G. (36), F.G. (45), A.H.G. (12) ve E.H.G. (8) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü B.A., Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Akdemir'in alkollü olduğu tespit edildi.

Muhabir: AA AJANS