Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Sarayköy mevkiinde bulunan benzin istasyonundan çıkan Selahattin K.(16), Baki K.(17) ve Ömer K.(17)' a plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bayat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Selahattin K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı çocuklar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayati tehlikeleri devam eden 2 çocuk yoğun bakıma alındı.

Kazaya karışan sürücünün ise gözaltına alındı öğrenildi.