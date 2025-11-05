06 ZCM 98 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi girişinde kontrolünü kaybederek kaldırımdaki cam bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler zarar görürken, sürücü aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Kazalı araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Cam bariyerlerde maddi hasar meydana gelirken, kırılan cam parçaları belediye temizlik ekiplerince temizlendi.
Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK