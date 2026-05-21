Kaza, Osmancık-Kargı Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. 1'i çocuk 4 kişinin bulunduğu araçtaki 3 kişi yaralandı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılara, ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaralı 3 kişinin Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.