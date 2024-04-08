Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Ramazan Bayramı’nda halk otobüslerinin bayramın birinci ve ikinci günü ücretsiz olacağını açıkladı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerini hatırlatan Başkan Aşgın, “İlk gün seferler saat 09.00’da başlayacak. İkinci gün saat 08.00’de, üçüncü günden itibaren ise toplu taşımada normal sefer saatleri geçerli olacak.” dedi.

Öte yandan Ramazan Bayramı boyunca Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yanı sıra, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de görev başında olacak.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ