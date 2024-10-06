Sedat Genç, Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada belediyenin otobüs sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, toplu ulaşımda yaşanan sıkıntıların çözülmesini, eksiklik duyulan hatlara otobüs takviyesi yapılmasını talep etti.

Belediye otobüs hatlarının hafta içi ve hafta sonu sefer sayıları hakkında bilgi veren Sedat Genç, bazı güzergahlara 69 sefer düzenlenirken, bazılarına ise 13 sefer düzenlenebildiğini, bu durumun adalet kavramı ile eşleşmediğini söyledi.

Çorum’da 17 otobüs hattının bulunduğunu belirten Genç, “Terminal-Hitit Üniversitesi-Sülüklüevler hattı 16 sefer yapıyor sadece. Küçük Sanayi-Hitit Üniversitesi-İkbalkent hattı ise 69 sefer yapıyor. Mimar Sinan-Hitit Üniversitesi-İkbalkent 45 sefer yapıyor. Sağlık Müdürlüğü-Hitit Üniversitesi- Akkent 69 sefer yapıyor. Hitit Üniversitesi-Milönü 13 sefer yapıyor. İktisat Fakültesi-Hastane-Kuzey Kampüsü 64 sefer yapıyor. Yeni otobüslerle seferler yeniden gözden geçirilmeli ve vatandaşlarımızın sıkıntılarının çözülmesini bekliyoruz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ