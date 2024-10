İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, Çorumluların Filistin’e destekleri ise sürüyor. Kentte sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından oluşturulan Çorum Filistin Platformu tarafından “Özgür Filistin Yürüyüşü” düzenlendi. Valilik önünden başlayan yürüyüşe katılanlar İsrail’i lanetlerken Filistin’e destek verdi. Yürüyüş Hürriyet Meydanı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile yapılan duanın ardından sona erdi.

Yürüyüşün ardından bir basın açıklaması yapan Filistin Platformu Sözcüsü Av. Hüseyin Kılıç, İsrail’in Gazze’de tam 365 gündür soykırım yaptığını belirterek, “Ne yazık ki, dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın kırk iki binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü gittikçe cesaretlendiriyor.

Çocukları öldürmeyi inançlarının gereği sayan devlet görünümlü terör örgütü, emperyalist sistemin koruması altında bölgeyi kan gölüne çeviriyor ve soykırım siyasetini bütün bölgeye yayıyor” dedi.



“Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin ve soykırımcının bu kadar desteklendiği başka bir örnek yoktur” diyen Kılıç, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bir düşünün, kendilerinin dışındakilere ‘insanımsı’ diyebilecek kadar insanlıktan çıkmış bir ırkçı bir rejim ve inançla karşı karşıyayız.

Aklın, idrakin ve vicdanın rafa kalktığı bu kör bir inanç emperyalizmin desteği ile dünyayı bir cehennem çukuruna sürüklüyor.

Uluslararası bütün sistemler ahlaken, fikren, fiilen çökmüştür. Uluslararası kurumlar kuruluşlar çökmüştür.

Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında savunmasız durumdadır.

“MAZLUMUN AHI ARŞA ULAŞTI”

Gazze’de olanları, Siyonist İsrail’in propaganda aygıtına kanarak “bizden uzakta” diyen aymazlar uyanır mı bilemeyiz ama biz gerçekleri bir kere -bin kere daha hatırlatmak için buradan Çorum’dan sesleniyoruz.

Bizzat batılılar tarafından sırtı sıvazlanan terörist İsrail, bugüne kadar, 17.000 çocuk, 11.500 kadın olmak üzere 42 bin canı katletti. 97 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp. Bunlar resmi rakamlar, resmi olmayanları siz düşünün.

Bunlar istatistiki bir rakam değil, bunların her biri insan, her biri kardeşimiz. Bunlar bizim annelerimiz, bacılarımız çocuklarımız.



“BATI’YI ARKASINA ALAN İSRAİL, BÜTÜN

BÖLGEYİ ATEŞE VERMEYE BAŞLADI”

Filistin’de, Gazze’de bunlar olurken hala dengeleri gözetleyen, küçük çıkarlarının kaybolmasından korkan bir İslam dünyası manzarası ile karşı karşıyayız.

İbrahim anlaşmasının peşinde İsrail’e ve ABD’ye bağlılık yemini yapan bölge ülkeleri, maalesef insanlık onurunu zedeliyor. Adı İslam ülkesi olan birçok ülkede İsrail için protesto etmek bile yasak.

Batı’yı arkasına alan İsrail, bütün bölgeyi ateşe vermeye başladı. Geçen yıl Gazze’de başlayan vahşet ve soykırım bugün Lübnan ve Suriye, Yemen’e de sıçramış durumda. Bugün Saat Kulesi Meydanı’nda, Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan’a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan arkasından ülkemiz için hain düşünceler içerisinde bulunan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma dur demek için buradayız.”

“SİYONİZME KAN POMPALAYAN DAMARLARI KESMELİYİZ”

“İnsanlık şerefinin bu katil sürüsüne karşı mutlak galip geleceğine inanıyoruz.

Ama önce direniş hatlarını güçlü bir şekilde tahkim etmek zorundayız.

Soykırım destekçisi markaları boykotu yaygınlaştırarak siyonizme kan pompalayan damarları kesmeliyiz.

Buradan milletimizin 7’den 70’e her bir ferdine çağrıda bulunuyoruz:

İsrail malı almazsan ölmezsin, alırsan çocukları öldürürler.

İsrail, yüz yıldır Filistin topraklarında katliam yapan bir terör örgütüdür.

7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananlar Siyonist işgalin yeni bir evresini göstermektedir.

Emperyalizmin sınırsız desteği, Siyonist şirketlerin sponsorluğu ile Gazze’de Müslüman kıyımı yapan ırkçı rejimin hedefinde bütün bölgemiz var.

Gazze’deki direniş, insanlığın ve bizim onurumuzdur.”