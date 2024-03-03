Odanın unvan değişikliği ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul bugün Gülüm Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Adeta bayram havasında geçen Genel Kurula; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu ve Yeniden Refah Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, Anavatan Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Kabak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, partilerin İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları, mahallelerin oda üyesi muhtar adayları, esnaf odası başkanları ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’un Divan Başkanlığı’nı ise ÇESOB Başkanı Recep Gür yaptı.

Genel Kurul’da konuşan Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, genel kurulun üye toplamak için yapıldığı şeklindeki eleştirilere yanıt verdi. İhracat yapan esnaflar olduğunu ve bu yüzden bu esnafların bir odaya üye olmaları gerektiğini anlatan Uzun, kamuoyunda çıkan haberleri eleştirdi. Necmettin Uzun ayrıca Genel Kurula katılan siyasilere, oda başkanlarına ve oda üyelerine teşekkür etti.



Toplantının devamında Divan Başkanı Recep Gür, Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın unvan değişikliğini oylamaya sundu ve unvan değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca oda üyesi esnafa özel hastaneler başta olmak üzere bazı firmalardan yararlanacakları üye kimlik kartları da teslim edildi.

Bu arada toplantıda siyasi partilerin Çorum Belediye Başkan Adayları ile mahallelerin oda üyesi muhtar adayları tıklım tıklım dolan salonda kendilerini oda üyesi esnafa tanıtma fırsatı buldular.



Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni unvanı ise Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu.