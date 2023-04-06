Etkinliklere Altın Damla Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim gören otizmli öğrenciler ve aileleri, Otizm Derneği Çorum Şubesi yönetici ve üyeleriyle diğer otizmli çocuklar katıldı.

Otizmli bireylerin sosyal beceri ve iletişim alanlarında gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerde; otizmli öğrenciler kısa at binme eğitiminden geçirilerek, aile ve öğretmenler eşliğinde, binicilik sporuyla tanıştılar, atlarla iletişim kurmaya çalıştılar. Çorumlu Obası’nda; tarihi mekanları tanıdılar, ata sporlarından okçuluk sporu etkinliklerine katıldılar, ebru sanatını icra etmeye çalıştılar, geleneksel çocuk oyunları oynadılar, tarihi mekanlarda drama etkinliklerine katıldılar.

Otizm Gönüllüleri Derneği Çorum Şube Başkanı Fatma Avuncu, otizmin doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, bireylerin sosyal ve iletişim alanlarında belirgin yetersizlikler yaşamasına neden olan, tekrarlayıcı davranışlar ve belirtiler gösteren bir farklılık olduğunu söyledi.

Altın Damla Özel Eğitim Merkezi Müdürü Satı Körpeş ise bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, etkinliklere 35 otizmli öğrencinin ve ailelerinin katıldığını söyledi.

(Haber Merkezi)