2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir açıklama yapan Afacan, otizmin spektrum bozukluğu, çeşitli zorluklarla karşılaşan bireylerin ve ailelerinin yaşadığı önemli bir konu olduğunu belirtti.

2 Nisan Dünya Otizm Günü’nün otizmi anlama, farkındalık yaratma ve toplumda daha fazla kabul ve anlayışı teşvik etme fırsatı sunduğunu kaydeden Afacan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu gün, otizm spektrumunda yer alan bireylerin yaşamlarını, deneyimlerini ve yeteneklerini kutlayarak başlıyoruz.

Eczacılar olarak, toplumun sağlık ve refahına katkıda bulunma misyonunu taşırken, otizm spektrumunda yer alan bireyler ve ailelerine de destek olma sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Bu, onlara daha iyi erişim sağlamak, ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunmak ve toplumda tam katılımı teşvik etmek anlamına gelir. Bugün, otizm hakkında farkındalık yaratmanın yanı sıra, otizmi olan bireylere ve ailelerine destek olmak için neler yapabileceğimizi düşünme ve eyleme geçme fırsatı buluyoruz. Her birimizin, otizmi anlama, kabul etme ve destekleme konusunda rolü vardır. Bu farkındalık gününde, bu konuda adım atarak, toplumda daha kapsayıcı ve anlayışlı bir ortam yaratmaya kararlı olmalıyız. Son olarak, otizm spektrumunda yer alan her bireyin yaşamlarını zenginleştiren, değerli ve özel olduğunu hatırlayalım. Onları desteklemek, anlamak ve kabul etmek, insanlık değerlerimizin bir gereğidir. Birlikte, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için çalışmaya devam edelim.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutluyor, otizm spektrumunda yer alan bireyler ve ailelerine sevgi, destek ve anlayış gönderiyoruz.

Editör: HABER MERKEZİ