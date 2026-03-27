Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Haritacı Osman Bey Sokak’ta bulunan bir otelde kalan Ayhan Şafak’tan (57) uzun süre haber alamayan otel görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otel görevlilerinin kapıyı açmasıyla odaya giren ekipler, Şafak’ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şafak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şafak’ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç yaşta hayatını kaybetti
F7C7657B 229C 43E4 A87C E1E5Af82B165

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK