Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Haritacı Osman Bey Sokak’ta bulunan bir otelde kalan Ayhan Şafak’tan (57) uzun süre haber alamayan otel görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otel görevlilerinin kapıyı açmasıyla odaya giren ekipler, Şafak’ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şafak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şafak’ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK